Тутберидзе выразила уверенность в невиновности Валиевой после скандала с допинг-тестом

Пекин, 12 февраля. Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с сомнительной допинг-пробой ее подопечной — фигуристки Камилы Валиевой. Наставница уверена в невиновности спортсменки.

По словам Тутберидзе, с Валиевой возникла очень сложная и противоречивая ситуация. При этом тренер добавила, что фигуристку не бросят ни в коем случае.

«Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись», — подчеркнула наставница в эфире Первого канала.

Тутберидзе призналась, что верит в торжество справедливости. Тренер не понимает, почему спортсменку с сомнительной допинг-пробой от 25 декабря допустили на Олимпийские игры в Пекине. Она не исключает, что все это могло быть грамотно спланировано.