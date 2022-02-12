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Ханга рассказала, как Джигурда на скандалах с женой заработал более 60 000 долларов

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 14:31
Общество

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала  Елена Ханга.

Телеведущая всегда была «на гребне волны» и участвовала в самых культовых проектах отечественного телевидения. В конце 80-х ей даже посчастливилось поработать во «Взгляде» в качестве журналистки, которая делала свои репортажи для программы из США. В 90-е Елене снова повезло: ей удалось попасть, уже в качестве ведущей, в новый рейтинговый проект под названием «Про это». Для России того времени он был абсолютным прорывом и нес в себе просветительскую функцию, будучи игровым шоу. И, конечно, нельзя забывать о «Принципе домино» — последнем проекте, где в прямом эфире принимали звонки от зрителей. Сама Ханга признается, что с удовольствием снова бы стала телеведущей на федеральном канале, если бы эту передачу возродили.

Сейчас Елена ведет на YouTube проект «Хангость», и к ней на шоу с удовольствием приходят различные селебрити. Одним из ее недавних гостей стал Никита Джигурда. По словам Ханги, зрители уже привыкли, что Джигурда все время кричит. Однако, по наблюдениям Елены, это всего лишь игра, театр, в который он погрузился еще в 2007 году.

«Все его скандалы с женой, которые мы видим, — развелись, женились, опять развелись, — это театр, и на этом театре он заработал более 60 тысяч долларов. Новый способ заработка», — утверждает телеведущая.

Елена Ханга рассказала и о том, как прославленная теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева стала для нее «путеводной звездой», а также о «мушкетерах» Владиславе Листьеве, Александре Любимове и Дмитрии Захарове. Телеведущая вспомнила, каким шоком для всех журналистов стала смерть Влада.

Большое интервью с Еленой Хангой смотрите 13 февраля на площадке ФАН.

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Все новости / Общество / Ханга рассказала, как Джигурда на скандалах с женой заработал более 60 000 долларов
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