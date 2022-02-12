Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 11:24
11:21
Происшествия
В Екатеринбурге отчим-наркоман мог убить пятилетнюю девочку из-за недержания
11:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели шестилетнего мальчика под колесами электрички в Петербурге
11:19
Общество
Биолог Половодова посоветовала спать в полной темноте для предотвращения развития рака
11:19
Политика
Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения основой для мира в Донбассе
11:16
Армия
В ЛНР 15 дней подряд не фиксировали огневых провокаций со стороны ВСУ
11:16
Шоу-бизнес
Похвалившей российский шоу-бизнес Maruv могут закрыть въезд на Украину
11:14
Экономика
Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику
11:12
Происшествия
Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
11:10
Армия
Aviation News: НАТО перебрасывает истребители F-15 и F-16 в Эстонию и Литву
11:08
Экономика
Власти РФ направили более 400 млн рублей на изучение генома штамма «Омикрон»
Все новости

Выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта

Политика
Выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта
Global Look Press  /  Russian Look

Ашхабад, 12 февраля. Досрочные президентские выборы на территории Туркменистана пройдут 12 марта. Об этом проинформировали представители ЦИК республики.

Глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов до этого говорил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны необходимо обеспечить молодым руководителям.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов», — сказано в сообщении.

Лидер Туркмении Бердымухамедов ранее указал на стратегическое партнерство России и Китая. По его словам, Ашхабад намерен укреплять отношения с указанными государствами.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта
выборы президент туркменистан
Комментировать