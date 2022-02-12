Выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта

Ашхабад, 12 февраля. Досрочные президентские выборы на территории Туркменистана пройдут 12 марта. Об этом проинформировали представители ЦИК республики.

Глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов до этого говорил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны необходимо обеспечить молодым руководителям.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов», — сказано в сообщении.

Лидер Туркмении Бердымухамедов ранее указал на стратегическое партнерство России и Китая. По его словам, Ашхабад намерен укреплять отношения с указанными государствами.