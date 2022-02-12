Комментаторы The Hill ответили шуткой на заявление Байдена о дате «вторжения» России

Вашингтон, 12 февраля. Заявление президента США Джо Байдена о точной дате «вторжения» России на Украину рассмешило американцев. Читатели The Hill оставили ироничные комментарии под публикацией.

Пользователи напомнили, что Вашингтон уже на протяжении нескольких месяцев говорит о «нападении» РФ на соседнюю страну.

«Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00», — пошутил читатель Clyde MacCludgie.

Другой комментатор заявил, что слова Байдена — очевидная пропаганда. Он отметил, Россия не переступала через свои границы, тогда как НАТО приблизилась к российским рубежам.

«Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны», — резюмировали юзеры.

Байден высказался о «нападении» России на Украину во время переговоров с лидерами союзных государств. По его словам, Москва якобы предварительно начнет кибератаки.