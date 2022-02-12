InfoBrics: США оккупируют Данию под предлогом борьбы с «российской угрозой»

Вашингтон, 12 февраля. США и Дания несколько дней назад заключили договор о военном сотрудничестве, под предлогом «борьбы с российской угрозой». Это соглашение означает фактический отказ Копенгагена от суверенитета и независимой политики, полагает эксперт Лукас Лейрос.

Датские власти добровольно предоставили Пентагону право распоряжаться военной инфраструктурой на собственной территории, пишет аналитик Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ его публикации.

«Американские войска наделяются правом беспрепятственно оккупировать датские территории, занимать местные военные базы и осуществлять все виды деятельности, которые США сочтут необходимыми, без предварительного уведомления датских властей», — указал эксперт.

По словам Лейроса, единственным ограничением для американцев будет необходимость уведомления Копенгагена о переброске ядерного оружия в страну. Фактически США могут оккупировать Данию в любой момент, рассказал автор InfoBrics, к чему приведет заключение неравноправного договора между Вашингтоном и Копенгагеном.

Ранее американский аналитик Рик Розофф назвал неожиданное последствие военного сотрудничества между Данией и США в регионе Балтийского моря.