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Артиллеристы ВВО отработали стрельбы на учениях «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 10:16
Армия
Артиллеристы ВВО отработали стрельбы на учениях «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии
wikipedia.org  /  The U.S. Army / CC BY 2.0

Минск, 12 февраля. Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» перешли в активную фазу. Артиллеристы ВВО отработали на полигоне Осиповичский боевые стрельбы.

Подразделения ВВО и белорусской армии совершили марш вместе с расчетами реактивных систем залпового огня, после чего провели стрельбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По легенде учений, военным пришлось освобождать район, занятый боевиками незаконного вооруженного формирования.

«Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения «Союзная решимость — 2022» стартовали 10 февраля. До этого в Белоруссии прошла проверка сил реагирования Союзного государства, во время которой совместная группировка войск отточила навыки быстрой организации охраны гособъектов и границы в случае нападения.

Несколькими днями ранее подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) вместе с белорусскими коллегами отработали уничтожение «боевиков» на полигоне Обуз-Лесновский.

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