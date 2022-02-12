Артиллеристы ВВО отработали стрельбы на учениях «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

Минск, 12 февраля. Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» перешли в активную фазу. Артиллеристы ВВО отработали на полигоне Осиповичский боевые стрельбы.

Подразделения ВВО и белорусской армии совершили марш вместе с расчетами реактивных систем залпового огня, после чего провели стрельбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По легенде учений, военным пришлось освобождать район, занятый боевиками незаконного вооруженного формирования.

«Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения «Союзная решимость — 2022» стартовали 10 февраля. До этого в Белоруссии прошла проверка сил реагирования Союзного государства, во время которой совместная группировка войск отточила навыки быстрой организации охраны гособъектов и границы в случае нападения.

Несколькими днями ранее подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) вместе с белорусскими коллегами отработали уничтожение «боевиков» на полигоне Обуз-Лесновский.