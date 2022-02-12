Пресс-служба WADA не смогла прокомментировать причину долгого изучения пробы Валиевой

Пекин, 12 февраля. Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалась давать комментарий о причинах долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс переадресовал вопрос о длительной подготовке результатов тестирования спортсменки. Он заявил, что информацию о причинах долгого обнародования итогов исследования нужно уточнять у Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной WADA. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отказались разъяснять ситуацию.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — ответили в пресс-службе WADA РИА Новости.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что тест Валиевой, сданный 25 декабря прошлого года, дал положительный результат на триметазидин. Итоги исследования были переданы лабораторией в Стокгольме 8 февраля.

Российской фигуристке пока разрешили продолжить участие в зимней Олимпиаде в Пекине. МОК и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, чтобы отменить это решение.