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Пресс-служба WADA не смогла прокомментировать причину долгого изучения пробы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Пресс-служба WADA не смогла прокомментировать причину долгого изучения пробы Валиевой
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 12 февраля. Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалась давать комментарий о причинах долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс переадресовал вопрос о длительной подготовке результатов тестирования спортсменки. Он заявил, что информацию о причинах долгого обнародования итогов исследования нужно уточнять у Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной WADA. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отказались разъяснять ситуацию.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — ответили в пресс-службе WADA РИА Новости.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что тест Валиевой, сданный 25 декабря прошлого года, дал положительный результат на триметазидин. Итоги исследования были переданы лабораторией в Стокгольме 8 февраля.

Российской фигуристке пока разрешили продолжить участие в зимней Олимпиаде в Пекине. МОК и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, чтобы отменить это решение.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пресс-служба WADA не смогла прокомментировать причину долгого изучения пробы Валиевой
WADA олимпиада валиева
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