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Nature: ядро Земли находится одновременно и в твердом, и в жидком состоянии

Общество
Nature: ядро Земли находится одновременно и в твердом, и в жидком состоянии
pixabay.com  /  PD

Пекин, 12 февраля. Самые глубокие слои Земли могут находиться в суперионном состоянии. Результаты исследования ученые из Китайской академии наук опубликовали в журнале Nature.

Достичь внутреннего ядра Земли не представляется возможным для научного мира. Судить о его состоянии можно благодаря косвенным данным, таких как компьютерное моделирование или опыты с сейсмическими волнами.

Суперионное состояние представляет собой процесс, когда тяжелые элементы остаются в твердом состоянии, а более легкие начинают свободно течь по кристаллической решетке металлов. Такой процесс способен изменить характер сейсмических волн.

Исследование показало, что плотность внутреннего ядра Земли меньше, чем должна быть у железа при высоких температурах. При этом недра планеты содержат и более легкие элементы — кислород, водород, углерод, сера и прочие.

Недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее. Теплоотдача от ядра к мантии более высокая, что указывает на интенсивную конвекцию мантии.

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