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Доллар и евро подорожали к рублю из-за усиления геополитических рисков

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 10:08
Экономика
Доллар и евро подорожали к рублю из-за усиления геополитических рисков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Российская валюта усилила падение к доллару и евро в ходе вечерней сессии Московской биржи на фоне ужесточения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США 11 февраля в 21:49 по Москве составил 77,46 рубля, а курс евро — 87,68 рубля. Более 77 рублей доллар стоил впервые с 1 февраля, а стоимость европейской валюты превысила 88 рублей впервые с 27 января.

Индекс Мосбиржи после закрытия основной части торгов продолжил падение. Потеряв свыше 5%, он оказался на отметке 3265,64 пункта.

Американская сторона старается убедить общество в неминуемости «агрессии» России, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, комментарии политиков о «нападении» России на Украину во время Олимпиады или после нее не подкреплены никакими доказательствами.

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