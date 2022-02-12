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Близкий к семье источник подтвердил сообщение о смерти актрисы Кириенко

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 10:01
Общество
Близкий к семье источник подтвердил сообщение о смерти актрисы Кириенко
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 февраля. Источник ФАН, близкий к семье звезды фильма «Тихий Дон» Зинаиды Кириенко, подтвердил, что актриса скончалась. Народная артистка РСФСР страдала от рака поджелудочной железы.

Печальную новость о смерти Кириенко сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Перед уходом из жизни 88-летняя звезда советского кино попала в реанимацию. Помимо онкологического заболевания у актрисы были выявлены геморрагический инсульт и частичный паралич.

Кроме того, незадолго до смерти актриса подхватила коронавирус. Сын артистки подтверждал информацию о COVID-19 у его матери.

Зинаида Кириенко известна зрителям по многим фильмам и сериалам. Например, она снималась в «Судьбе человека», «Двух капитанах», «Казаках», в фильме «Любить по-русски — 2» и других проектах.

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