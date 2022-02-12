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Российские дипломаты начали уезжать из Украины

Политика
Российские дипломаты начали уезжать из Украины
pixabay.com

Киев, 12 февраля. Российские дипломаты могли начать покидать Украину. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации РИА Новости, у людей начали возникать сложности при записи на прием в посольство и консульства.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию», — сказано в сообщении.

Информатор добавил, что Москва могла начать эвакуацию дипломатов с Украины на фоне аналогичных решений некоторых стран Запада.

МИД Японии ранее потребовал от граждан немедленно выехать с Украины. Власти страны повысили уровень опасности пребывания в европейском государстве до максимального.

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