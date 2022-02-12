Российские дипломаты начали уезжать из Украины

Киев, 12 февраля. Российские дипломаты могли начать покидать Украину. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации РИА Новости, у людей начали возникать сложности при записи на прием в посольство и консульства.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию», — сказано в сообщении.

Информатор добавил, что Москва могла начать эвакуацию дипломатов с Украины на фоне аналогичных решений некоторых стран Запада.

МИД Японии ранее потребовал от граждан немедленно выехать с Украины. Власти страны повысили уровень опасности пребывания в европейском государстве до максимального.