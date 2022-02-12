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Решение о допуске Валиевой к индивидуальному турниру в Пекине примут до 18:00

Олимпийские игры 2022
Решение о допуске Валиевой к индивидуальному турниру в Пекине примут до 18:00
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 12 февраля. Решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру Олимпиады будет принято до 23:00 по Пекину (18:00 по московскому времени), сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года нашли триметазидин. Результат теста поступил 8 февраля из антидопинговой лаборатории Стокгольма.

«Допустят или нет до участия в личном турнире, решат сегодня до 23 по Пекину. Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — поделилась Ермолина с РИА Новости.

Валиева выиграла золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию. Подопечная тренера Этери Тутберидзе своим выступлением произвела настоящий фурор.

В России допинг-скандал с фигуристкой Валиевой считают способом устранения сильных конкурентов. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова увидела много общего в скандале вокруг Валиевой с ситуацией, которая произошла с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной в нулевых. Тогда гимнасток обвинили в употреблении фуросемида.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Решение о допуске Валиевой к индивидуальному турниру в Пекине примут до 18:00
WADA допинг валиева
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