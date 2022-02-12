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Песков назвал революционным выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 10:13
Политика
Песков назвал революционным выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 февраля. Мюнхенская речь российского президента Владимира Путина в 2007 году стала революционной из-за прямоты изложения насущных проблем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в то время никто даже подумать не мог, что в 2022 году страны перейдут к лексике, которая была характерна для времен холодной войны.

«Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

Глава российского государства выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Тогда Владимир Путин жестко раскритиковал американскую внешнюю политику, а также выступил против расширения Североатлантического альянса на территории Восточной Европы. Дмитрий Песков ранее напомнил, что НАТО до сих пор не ответила на вопросы президента России на Мюнхенской конференции.

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путин песков мюнхенская конференция
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