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Вильфанд предупредил о потеплении в ряде регионов России в День святого Валентина

Общество
Вильфанд предупредил о потеплении в ряде регионов России в День святого Валентина
pixabay.com  /  PD

Москва, 12 февраля. Весенняя погода установится на всей территории европейской части России 14 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее заметные признаки весны прогнозируются и на севере, а также на северо-западе. В Петербурге 14 февраля столбики термометров покажут на восемь градусов выше нормы. Температура воздуха составит до трех градусов тепла. Ближе к Дню святого Валентина ожидается облачная погода с прояснениями, причем «солнца будет много», добавил Вильфанд.

Вильфанд предупредил о потеплении в ряде регионов России в День святого Валентина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — цитирует синоптика РИА Новости.

Прогнозируемая погода будет соответствовать середине марта, а не второй половине февраля, подчеркнул Роман Вильфанд. Сильные осадки в преддверии Дня всех влюбленных не ожидаются. О том, что москвичей ждет весенняя погода в феврале, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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