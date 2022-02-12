Вильфанд предупредил о потеплении в ряде регионов России в День святого Валентина

Москва, 12 февраля. Весенняя погода установится на всей территории европейской части России 14 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее заметные признаки весны прогнозируются и на севере, а также на северо-западе. В Петербурге 14 февраля столбики термометров покажут на восемь градусов выше нормы. Температура воздуха составит до трех градусов тепла. Ближе к Дню святого Валентина ожидается облачная погода с прояснениями, причем «солнца будет много», добавил Вильфанд.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — цитирует синоптика РИА Новости.

Прогнозируемая погода будет соответствовать середине марта, а не второй половине февраля, подчеркнул Роман Вильфанд. Сильные осадки в преддверии Дня всех влюбленных не ожидаются. О том, что москвичей ждет весенняя погода в феврале, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.