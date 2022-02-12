Аналитик Коган: время избавляться от долларов пока не наступило

Москва, 12 февраля. Динамика курса рубля по отношению к американской валюте показывает, что жителям РФ пока не стоит отказываться от долларовых активов, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эксперт не видит глобальных предпосылок, что российская нацвалюта резко пойдет вверх и начнет отыгрывать потери по отношению к доллару и евро. Рубль в настоящий момент находится во власти сразу нескольких факторов, среди которых — геополитическая напряженность. В то же время россияне смогут нивелировать свои потери благодаря вложениям в долларах, поэтому от них не стоит отказываться.

«Даже несмотря на максимальные с 2014 года цены на нефть рубль все равно крайне сильно зависит от геополитики, чего нельзя сказать о валютах развитых стран. К тому же слабый рубль сейчас выгоден бюджету, который по-прежнему верстается, исходя из нефтегазовых доходов», — отметил Коган в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее предположил, что курс евро и норвежской кроны в скором времени станут показывать положительную динамику на валютном рынке.