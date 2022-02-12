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Генерал-лейтенант Соболев: «Все войны развязали демократы США»
Политика
Генерал-лейтенант Соболев: «Все войны развязали демократы США»
Федеральное агентство новостей  / 

Именно Демократическая партия США развязала практически все войны за последние годы, несмотря на продвижение идей толерантности. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее стало известно, что интернет-пользователи раскритиковали в Twitter американскую армию за продвижение политики разнообразия.

«Привлечение в армию трансгендеров и других представителей ЛГБТ-сообщества, безусловно, ослабляет ее и значительно влияет на боеспособность войск», — сказал депутат Госдумы.

Виктор Соболев также поделился своим личным отношением к такому явлению, как смена пола.

«Думаю, в Соединенных Штатах большая часть людей тоже не понимают, как можно быть сначала женщиной, потом мужчиной и снова женщиной… Это противоречит законам природы. Бороться с ней — только во вред себе», — высказал свою позицию собеседник ФАН.

Генерал-лейтенант Соболев: Все войны развязали демократы США
youtube.com / Prt Scr

В завершение он предположил, в чем на самом деле может быть причина популярности в американской армии идеи разнообразия.

«Безусловно, демократы хотят продержаться во власти как можно дольше. Такие инициативы получают финансирование и расцветают пышным цветом. Это делается для того, чтобы удержаться у власти. Раньше считалось, что республиканцы более жесткие по отношению к Советскому Союзу, России, но я хочу сказать, что практически все войны за последние годы развязали демократы, хоть и говорят о толерантности. На самом деле все эти лозунги — ерунда», — подытожил член комитета Госдумы по обороне.

Ранее Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил, что самолеты «судного дня» США готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя». По его словам, американская авиация регулярно отрабатывает электронные пуски по территории нашей страны.

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Все новости / Политика / Генерал-лейтенант Соболев: «Все войны развязали демократы США»
сша лгбт демократическая партия сша виктор соболев
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