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Исследователи Гарвардского университета разработали первую автономную биогибридную рыбу

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 09:44
Наука
Исследователи Гарвардского университета разработали первую автономную биогибридную рыбу
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Кембридж, 12 февраля. Клетки сердечной мышцы человека легли в основу разработки первой автономной биогибридной рыбы. Ее авторами стали ученые из Гарвардского университета и Университета Эмори.

Робот, имитирующий движения рыбки данио, состоит из клеток сердечной мышцы, бумаги и гидрогеля. Аппарат весит всего 25 миллиграммов и способен самостоятельно плавать в воде. Движение обеспечивается за счет воссоздания мышечных сокращений работающего сердца, говорится в материале журнала Science.

Биогибридная рыба всего за месяц своего существования смогла увеличить скорость движения до способностей живого аналога в дикой природе. Ученые планируют использовать свою разработку в будущем при создании сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств. Исследование также позволит научному сообществу улучшить понимание работы сердца у человека.

Ученые из Политехнического университета Вирджинии (США) ранее создали робота, способного самостоятельно менять свою форму. В основу разработки легли экзоскелет из сплава с низкой температурой плавления и мягкие нагреватели.

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