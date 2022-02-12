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Пентагон отправит в Польшу еще 3 тысячи военнослужащих в рамках усиления НАТО

Армия
Пентагон отправит в Польшу еще 3 тысячи военнослужащих в рамках усиления НАТО
defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 12 февраля. Пентагон намерен отправить в Польшу еще три тысячи американских военнослужащих в рамках операции по расширению военного контингента НАТО в Восточной Европе.

Развернутый в Польше американский военный континент пополнят еще три тысячи солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в Пентагоне. Соответствующее решение уже одобрил министр обороны США Ллойд Остин.

«Эти войска покинут базу Форт-Брэгг в течение нескольких следующих дней. Как ожидается, они будут на месте к началу следующей недели», — сообщил источник.

По данным СМИ, решение о наращивании военного присутствия сил НАТО в Восточной Европе было принято на фоне совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Хотя оборонные ведомства России и Белоруссии подчеркнули, что маневры носят мирный характер, в НАТО выразили обеспокоенность по поводу «угроз для региональной безопасности».

Ранее в Польшу прибыла группа из 350 британских спецназовцев. По словам главы минобороны страны Мариуша Блащака, Лондон тем самым продемонстрировал солидарность с другими странами НАТО.

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