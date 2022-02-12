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Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы Путина на Мюнхенской конференции

Политика
Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы Путина на Мюнхенской конференции
wikipedia.org  /  Antje Wildgrube / CC BY 3.0 de

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин еще 15 лет назад, во время выступления в Мюнхене, ставил вопрос о приближении НАТО к границам своей страны, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин 10 февраля 2007 года произнес знаменитую мюнхенскую речь. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мира. Также президент высказался против расширения НАТО.

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — сказал Песков РИА Новости.

Недавно о выступлении Путина в Мюнхене вспомнил политолог Алексей Мартынов. По его словам, заявление президента свидетельствовало о возвращении России к статусу сверхдержавы.

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