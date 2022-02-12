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Ученые из Политехнического университета Вирджинии разработали робота из жидкого металла

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Ученые из Политехнического университета Вирджинии разработали робота из жидкого металла
unsplash.com  /  Franck V

Вашингтон, 12 февраля. Политехнический университет Вирджинии (США) создал робота, который способен автономно менять свою форму. Для его сборки потребовался специальный материал.

Специалисты хотели, чтобы материал мог изменять форму, сохранять ее, а затем возвращаться к исходной конфигурации в течение ряда циклов. В основу разработки американских ученых легло киригами. Это японское искусство изготовления поделок из бумаги с использованием ножниц. Исследователям из США удалось создать структуру с повторяющимся геометрическим рисунком.

Ученые из Политехнического университета Вирджинии разработали робота из жидкого металла
pixabay.com /

Впоследствии они разработали экзоскелет из сплава с низкой температурой плавления (LMPA). Чтобы робот мог быстро возвращаться в первоначальную форму, ученые включили в его состав мягкие нагреватели. Их установили рядом с сеткой LMPA. Исследования показали, что разработанный материал может лечь в основу любых форм, от цилиндров до шаров.

Японские исследователи не отстают от китайских коллег. Там представили робота-быка с электрическим приводом. Робот предназначен для разведывательных и логистических миссий. Техника «передвигается» на четырех конечностях и может при необходимости переносить большие грузы.

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