Ученые из Политехнического университета Вирджинии разработали робота из жидкого металла

Вашингтон, 12 февраля. Политехнический университет Вирджинии (США) создал робота, который способен автономно менять свою форму. Для его сборки потребовался специальный материал.

Специалисты хотели, чтобы материал мог изменять форму, сохранять ее, а затем возвращаться к исходной конфигурации в течение ряда циклов. В основу разработки американских ученых легло киригами. Это японское искусство изготовления поделок из бумаги с использованием ножниц. Исследователям из США удалось создать структуру с повторяющимся геометрическим рисунком.

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Впоследствии они разработали экзоскелет из сплава с низкой температурой плавления (LMPA). Чтобы робот мог быстро возвращаться в первоначальную форму, ученые включили в его состав мягкие нагреватели. Их установили рядом с сеткой LMPA. Исследования показали, что разработанный материал может лечь в основу любых форм, от цилиндров до шаров.

Японские исследователи не отстают от китайских коллег. Там представили робота-быка с электрическим приводом. Робот предназначен для разведывательных и логистических миссий. Техника «передвигается» на четырех конечностях и может при необходимости переносить большие грузы.