Посол России в США Антонов высказался о заявлениях Вашингтона по «вторжению» РФ на Украину

Вашингтон, 12 февраля. Американская сторона пытается убедить общество в неминуемости «агрессии» России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Слова дипломата приводятся на сайте диппредставительства в Facebook. Антонов высказался о заявлениях Вашингтона по «вторжению» РФ на Украину. Власти Соединенных Штатов «раскручивают» пропагандистскую кампанию против Москвы. Так посол отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — говорится в заявлении Антонова.

Ранее Салливан описал сообщения телеканала PBS о «вторжении» России некорректными. По мнению советника американского лидера, Вашингтон не утверждает на окончательном решении Москвы в отношении Украины.