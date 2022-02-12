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Netflix выпустил сериал о русской мошеннице «Изобретая Анну»

Общество
Netflix выпустил сериал о русской мошеннице «Изобретая Анну»
Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Лос-Анджелес, 12 февраля. Крупнейший американский стриминговый сервис 11 февраля представил зрителям новый сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну», в основу которого легли реальные события.

Речь идет о деле Анны Сорокиной — дочери дальнобойщика из России, которая жила за счет фальшивых чеков и влилась в светскую тусовку Нью-Йорка. На ее вечеринках присутствовали западные звезды, в том числе Маколей Калкин. Мошенница убедила всех, что является наследницей богатейшего немецкого бизнесмена, и называла себя Анной Делви.

Сейчас Сорокина находится в тюрьме округа Ориндж. Создатели проекта наняли ее в качестве независимого консультанта. В исправительном учреждении мошенницу навещала сама Шонда Раймс. Главные роли в сериале сыграли Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лаверна Кокс, Андерс Холм.

Ранее сообщалось, что стриминг Amazon снимет сериал по культовой франшизе «Бегущий по лезвию». В продюсерское кресло сядет сам Ридли Скотт.

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netflix сериал изобретая анну
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