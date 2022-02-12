Российские хоккеистки проиграли сборной Швейцарии в четвертьфинале ОИ-2022

Пекин, 12 февраля. Женская сборная по хоккею проиграла команде Швейцарии в четвертьфинальном матче турнира в Пекине.

Встреча россиянок и швейцарок закончилась со счетом 4:2. В составе команды победительниц шайбы забросили Фебе Станц, Доминик Рюэгг, дважды отличилась Алина Мюллер. В ворота швейцарок шайбы забросили Анна Савонина и Полина Лучникова.

В четвертьфинал вышли восемь команд из группы А и B. В полуфинал турнира пробились сборные Канады и США. Накануне в Пекине мужская сборная по керлингу разгромила сборную Дании. Россияне обыграли соперников со счетом 10:2.

Сборная России, выступающая под флагом ОКР, находится на 9-м месте в общем медальном зачете. В активе команды 12 наград различного достоинства.