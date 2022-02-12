«Этот день в истории». Что произошло 12 февраля, праздники, факты, люди

12 февраля отмечается Международный день брачных агентств. Этот праздник впервые зарегистрировали на Украине 12 лет назад. Сейчас профессиональный праздник отмечают свахи из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Швейцарии и России. Первое брачное агентство появилось в Лондоне в 1650 году. Однако сами посредники в делах сердечных существовали задолго до того, как Генри Робинсон открыл «Бюро встреч и адресов»: их сфера деятельности описана в Кодексе Хаммурапи, датируемом XVIII веком до нашей эры.

В 1864 году на окраине Москвы был создан первый в России Зоологический сад. В вольерах обитали представители 57 видов млекопитающих и 53 видов птиц, а за зрелище гости должны были заплатить от 10 до 50 копеек. В наши дни Московский зоопарк является одним из крупнейших и старейших в России.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».