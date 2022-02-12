Стариков заявил, что времена Маргарет Тэтчер для британской дипломатии прошли

Ошибочное заявление посланницы Великобритании Лиз Трасс на переговорах в Москве о том, что якобы на Воронеж и Ростов не распространяется суверенитет России, которое многие восприняли как свидетельство вопиющего непрофессионализма и безграмотности английского дипломата, не является чем-то удивительным. По мнению российского политика и общественного деятеля Николая Старикова, это — демонстрация уровня современного британского истеблишмента.

Накануне новостные агентства сообщили о разговоре, состоявшемся между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого были заданы конкретные вопросы.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — спрашивал Лавров.

Трасс изначально дала недвусмысленный ответ.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — резко ответила представитель Лондона, но позже сказала журналистам, что ее не так поняли.

Автор ряда книг по новой и новейшей истории Николай Стариков высказал мнение, что ничего удивительного в поведении главы британского МИД нет: уровень профессионализма госпожи Трасс отражает общую тенденцию происходящего на политической арене Великобритании.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В Великобритании существует достаточно устойчивая политическая система, которая прекрасно высмеяна в британском сатирическом телесериале «Да, господин министр», который был выпущен в 80-х годах. Смысл их системы состоит в том, что политики, принадлежащие к противоборствующим партиям, при назначении на тот или иной пост оказываются окруженными профессионалами, работающими в министерстве, и вследствие этого не принимают никаких политических решений. Это обеспечивает преемственность государственного курса в Великобритании независимо от того, какая партия победила на выборах», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что вопрос, который мы наблюдаем, не в изменении системы власти Великобритании. По словам аналитика, мы являемся свидетелями деградации элиты, которая сегодня приходит в политику Соединенного Королевства: времена Маргарет Тэтчер и прочих политиков высокого интеллектуального уровня с грандиозным профессиональным опытом для Лондона остались в прошлом.

Ранее ФАН рассказал о том, что присоединение Индии к бойкоту ОИ в Китае — продолжение нового курса Дели. На сегодняшний день Лондон и Вашингтон с выгодой для себя используют естественное противостояние Дели и Пекина.