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Экстренные закупки нефти и продуктов начались в Сербии из-за кризиса на Украине

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 09:31
Экономика
Экстренные закупки нефти и продуктов начались в Сербии из-за кризиса на Украине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 12 февраля. Президент Сербии Александр Вучич объявил об экстренных закупках нефтяного сырья и продовольствия. Он заявил об этом в эфире канала «ТВ Прва».

Белград занялся экстренной скупкой продовольственных товаров и нефтепродуктов, так как ситуация на Украине становится все напряженнее.

«Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Конечно, голова взрывается от того, что вам надо решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах, нужно найти деньги на то, что бюджет не предусматривает», — подчеркнул сербский лидер.

Глава государства отметил, что республика заказала 10 млн килограмм соли, 1 млн килограмм фасоли, такое же количество гороха, а также 33 млн кило муки. Вучич акцентировал внимание на том, что правительство работает над пополнением запасов.

При этом недавно президент Сербии выразил надежду, что России и Соединенным Штатам удастся выработать мирное решение назревающего кризиса.

Согласно информации от главы минэнерго Азербайджана Пярвиза Шахбазова, Сербия изучает перспективы закупок природного газа из республики Закавказья.

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