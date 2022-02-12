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Глава ФФККР Горшков прокомментировал допинг-скандал с участием Валиевой

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 09:26
Олимпийские игры 2022
Глава ФФККР Горшков прокомментировал допинг-скандал с участием Валиевой
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 12 февраля. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал допинг-скандал с участием Камилы Валиевой.

Глава ФФККР Александр Горшков заявил, что ситуация вокруг положительного допинг-теста Камилы Валиевой требует «тщательного разбирательства», а организация окажет всяческую поддержку 15-летней фигуристке. Его слова приводит на официальном сайте пресс-служба организации.

«Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь», — отметил Горшков.

Накануне стало официально известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой у чемпионки Европы в женском одиночном катании в декабре 2021 года, были обнаружены следы запрещенного препарата. Фигуристка принимала участие в командном турнире в рамках ОИ в Пекине. Из-за сомнительного результата допинг-пробы Валиевой была отложена церемония награждения призеров соревнований.

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