Глава ФФККР Горшков прокомментировал допинг-скандал с участием Валиевой

Москва, 12 февраля. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал допинг-скандал с участием Камилы Валиевой.

Глава ФФККР Александр Горшков заявил, что ситуация вокруг положительного допинг-теста Камилы Валиевой требует «тщательного разбирательства», а организация окажет всяческую поддержку 15-летней фигуристке. Его слова приводит на официальном сайте пресс-служба организации.

«Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь», — отметил Горшков.

Накануне стало официально известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой у чемпионки Европы в женском одиночном катании в декабре 2021 года, были обнаружены следы запрещенного препарата. Фигуристка принимала участие в командном турнире в рамках ОИ в Пекине. Из-за сомнительного результата допинг-пробы Валиевой была отложена церемония награждения призеров соревнований.