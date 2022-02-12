Сериал «Оби-Ван Кеноби» выпустят 25 мая на Disney+

Лос-Анджелес, 12 февраля. Сервис Disney+ рассекретил дату выхода сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором. Премьера проекта об одном из главных персонажей «Звездных войн» состоится 25 мая.

Стриминговая платформа объявила дату выпуска сериала в своем официальном Twitter-аккаунте. Макгрегор вернется к роли Оби-Вана Кеноби в новом проекте. Актер играл культового героя в первых трех эпизодах «Звездных войн».

Кроме того, в сериале зрители снова увидят Хайдена Кристенсена, который опять сыграет Дарта Вейдера. Действие сериала развернется через десять лет после событий, описанных в фильме «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Информация о том, что сериал «Оби-Ван Кеноби» выйдет весной, появлялась в Сети и ранее. Сроки премьеры случайно рассекретил корпоративный менеджер Disney Брэндон Сан Джованни.