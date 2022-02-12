Ученые университета штата Огайо нашли следы респираторной инфекции в костях динозавра

Колумбус, 12 февраля. Следы тяжелой респираторной инфекции в костях динозавра обнаружили ученые из университета штата Огайо, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследователи предполагают, что вирус убил ящера. Изучение позвонков рептилии поможет специалистам лучше понять эволюционную историю респираторных инфекций и расширить представление о типичных болезнях динозавров, рассказал один из авторов научной работы Кэри Вудрафф.

«Учитывая предположительные симптомы вируса и состояние костей этого животного, ему можно было только посочувствовать», — передает слова ученого Scientific Reports.

Археологи в разных уголках мира продолжают изучать останки древних животных. Ранее международная группа ученых обнаружила окаменелости титанозавра Abditosaurus kuehnei. Возраст скелета рептилии оценили в 70,5 млн лет.