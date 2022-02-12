Свыше 30 кораблей ВМФ РФ вышли на учения в Черное море

Москва, 12 февраля. Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения российского флота начали плановые учения в Черном море, покинув базы в Севастополе и Новороссийске.

Общее руководство начавшимися маневрами осуществляет командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин назвал учения российских противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» в Крыму предостерегающим сигналом для НАТО.