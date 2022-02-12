Компания Amazon снимет сериал «Бегущий по лезвию»

Лос-Анджелес, 12 февраля. Франшиза «Бегущий по лезвию» увидит сериальную версию. Разработкой проекта займется кинодистрибьютор Amazon Studios.

Первая кинолента о человекоподобных роботах вышла в 1982 году. Главную роль в ней сыграл Харрисон Форд. Режиссером картины выступил Ридли Скотт, который займет пост продюсера в грядущем сериале. Об этом пишет Deadline.

Источник сообщает, что сценарий для шоу напишет Силка Луиза, ранее работавшая над «Сияющими девушками». Детали сюжета пока не разглашаются. Однако Ридли Скотт рассказал, что сериал будет включать в себя десять эпизодов, а средняя их длина будет около часа.

Ранее актер Чарли Кокс рассказал, как он узнал о возвращении своего персонажа Сорвиголова в кинематографическую вселенную Marvel. Артист воплощал образ супергероя на протяжении трех сезонов сольного сериала от стримингового-сервиса Netflix.