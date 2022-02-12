Срок получения гражданства в России может сократиться

Москва, 12 февраля. Процесс получения гражданства РФ может сократиться до трех месяцев. Об этом заявило Министерство внутренних дел России.

Ранее рассмотрение заявлений на получение российского паспорта могло занять год, но теперь оно может существенно сократиться. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму в конце 2021 года. Согласно документу, теперь выдавать гражданство РФ отдельным категориям лиц будет непосредственно МВД.

В частности, мера затронет людей, которые не могут рассчитывать на процедуру упрощенного порядка приема. Также это касается иностранцев, которые получили политическое убежище и служили в Вооруженных силах России по контракту.

Ранее стало известно, что проблема аннулирования паспортов российских граждан из-за их фиктивной смерти становится все более актуальной в стране.