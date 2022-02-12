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Песков раскритиковал Мюнхенскую конференцию из-за потери объективности

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 08:47
Политика
Песков раскритиковал Мюнхенскую конференцию из-за потери объективности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Мюнхенская конференция не теряет своей востребованности, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой и становится клубом одной точки зрения.

В клубе можно обсуждать одну точку зрения ее же приверженцами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе вице-президент США Камала Харрис отправится с рабочей поездкой в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что Харрис выступит с речью, изложит политику США на ряде публичных мероприятий.

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безопасность песков мюнхенская конференция
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