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Немецкий депутат Крупалла призвал Украину не вступать в НАТО

Политика
Немецкий депутат Крупалла призвал Украину не вступать в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 12 февраля. Лидер оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла считает, что Украина не должна вступать в Североатлантический альянс.

Крупалла призвал Украину быть «более нейтральной». Об этом политик сказал в интервью телеканала ZDF.

«Украина — суверенное государство. Каждая страна сама выбирает, присоединяться ли к альянсам, здесь нужно согласие всех других стран-членов, сейчас это не тот случай. Украине стоит пойти по пути Финляндии или Швеции. Быть нейтральной», — уточнил Крупалла.

Он также считает, что решение по российскому газопроводу «Северный поток — 2» должна принимать Германия без США. Политик призвал Киев к диалогу с Москвой, отметив важность формата Россия — НАТО.

Ранее государственный секретарь Швеции Карин Валленстен подтвердила нежелание страны вступать в НАТО. На мнение страны не повлияла даже ситуация вокруг Украины. Несмотря на свое нежелание присоединяться к блоку, Стокгольм все равно нацелен на сотрудничество с Альянсом.

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украина нато северный поток - 2
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