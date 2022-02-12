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МОК вместе с WADA расследует действия окружения Валиевой

Спорт
МОК вместе с WADA расследует действия окружения Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 12 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать расследованию действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.

МОК будет придерживаться жесткой позиции в вопросе расследования окружения спортсменки. Об этом заявил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

«Всемирного антидопингового агентства есть специальное подразделение, которое занимается расследованием, и мы будем содействовать тому, чтобы разбирательство проводилось в отношении не только спортсменов, но и их окружения. Расследование в этом отношении имеет важную роль», — сказал он.

Ранее Адамс анонсировал возможный ответ WADA по Валиевой. WADA должно прокомментировать вопрос задержки обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

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