МОК вместе с WADA расследует действия окружения Валиевой

Пекин, 12 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать расследованию действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
МОК будет придерживаться жесткой позиции в вопросе расследования окружения спортсменки. Об этом заявил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.
«Всемирного антидопингового агентства есть специальное подразделение, которое занимается расследованием, и мы будем содействовать тому, чтобы разбирательство проводилось в отношении не только спортсменов, но и их окружения. Расследование в этом отношении имеет важную роль», — сказал он.
Ранее Адамс анонсировал возможный ответ WADA по Валиевой. WADA должно прокомментировать вопрос задержки обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.