МОК вместе с WADA расследует действия окружения Валиевой

Пекин, 12 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать расследованию действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.

МОК будет придерживаться жесткой позиции в вопросе расследования окружения спортсменки. Об этом заявил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

«Всемирного антидопингового агентства есть специальное подразделение, которое занимается расследованием, и мы будем содействовать тому, чтобы разбирательство проводилось в отношении не только спортсменов, но и их окружения. Расследование в этом отношении имеет важную роль», — сказал он.