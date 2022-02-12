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Экс-депутат Рады Бондаренко объяснила негативные последствия борьбы Зеленского со СМИ

Политика
Экс-депутат Рады Бондаренко объяснила негативные последствия борьбы Зеленского со СМИ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 12 февраля. Противостояние президента Украины Владимира Зеленского со средствами массовой информации негативно отразится на его рейтинге. Об этом рассказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Политик напомнила, что за время своего срока глава государства наложил санкции на семь телеканалов. Об этом сообщает «Наш».

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть», — объяснила Бондаренко.

Она добавила, что закрытые СМИ выражали разные мнения, а недовольство среди населения растет. В итоге рейтинг Зеленского с 17% упадет до нуля.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что Зеленский снова подтвердил свой низкий профессиональный уровень, неприятно удивив президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров. По мнению эксперта, представитель Парижа приехал в Киев, чтобы настоять на выполнении политической части Минских соглашений.

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