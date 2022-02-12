Политолог Анатоль Ливен заявил, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать интересы Москвы

Москва, 12 февраля. Политолог Анатоль Ливен заявил о провале попытки Запада исключить Россию из Европы. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Policy.

Автор публикации также напомнил слова французского президента Эммануэля Макрона, который назвал Россию частью европейского сообщества. Ливен подчеркнул, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать национальные интересы Кремля. По словам политолога, установление мирных взаимоотношений в Европе все еще можно достичь дипломатическим путем.

«Россия слишком большая, слишком сильная, и слишком заинтересована в добрососедстве, чтобы быть исключенной из европейской системы безопасности. Если такая политика Запада продолжится, Россия захочет вернуться обратно. В лучшем случае это приведет к повторяющимся и очень опасным кризисам, а в худшем к — войне», — считает британский политолог.

Также Ливен отметил, что НАТО и ОДКБ необходимо заключить договор о ненападении, чтобы избежать войны. Он считает, что закрепление отсутствия агрессивных намерений на бумаге поможет избежать взаимной паранойи и манипулирования ею во внутриполитических целых. НАТО и ЕС исчерпали свои возможности продвижения на восток, а Украина с ее бедностью, коррупцией и слабой властью не нужна Брюсселю, добавил политолог.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что НАТО придвинула свою военную инфраструктуру вплотную к границам России. Также он высказался о том, что члены блока считают себя вправе «немножко поучить» Москву, где и как ей размешать вооруженные силы.