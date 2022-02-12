США вместе с союзниками по НАТО и ЕС заявили о желании дипломатического решения по Украине

Вашингтон, 12 февраля. Американский президент Джо Байден, лидеры стран Запада, руководители ЕС и НАТО выразили желание найти дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Стороны обсудили последние контакты с Москвой. Об этом сообщил Белый дом по итогам видеоконференции.

«Они выразили желание дипломатического решения кризиса, обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов», — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что Байден обсудил с союзниками по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу координацию по Украине. В переговорах приняли участие Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Румыния, Польша, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ЕС. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.