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США вместе с союзниками по НАТО и ЕС заявили о желании дипломатического решения по Украине

Политика
США вместе с союзниками по НАТО и ЕС заявили о желании дипломатического решения по Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 февраля. Американский президент Джо Байден, лидеры стран Запада, руководители ЕС и НАТО выразили желание найти дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Стороны обсудили последние контакты с Москвой. Об этом сообщил Белый дом по итогам видеоконференции.

«Они выразили желание дипломатического решения кризиса, обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов», — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что Байден обсудил с союзниками по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу координацию по Украине. В переговорах приняли участие Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Румыния, Польша, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ЕС. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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