Берлин, 12 февраля. Разногласия между Североатлантическим альянсом и Россией относительно расширения блока можно решить дипломатически, путем реализации Минских соглашений.

С минскими договоренностями согласились российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил РИА Новости экс-министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг.

«Решающим является нормандский формат, реализация Минских соглашений, с которыми согласился Путин, с которыми согласился украинский президент (Петр Порошенко)», — заявил Юнг.

Ранее председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал к полной реализации минских договоренностей во время визита на Украину. Рау обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, включая контактную группу по Донбассу.