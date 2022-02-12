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Политика
Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский публично «подставил» Макрона
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Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский публично «подставил» Макрона

Политика
Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский публично «подставил» Макрона
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Киев, 12 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался публично гарантировать французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что не станет разворачивать боевые действия в Донбассе.

Такими действиями Зеленский публично «подставил» Макрона. Французский лидер приехал на Украину с «уникальным предложением», которое ускорило бы реализацию Минских соглашений. Однако после встречи сторон на пресс-конференции об этом не было сказано ни слова, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев телеканалу «НАШ».

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на сто процентов уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта в Донбассе военным путем», — сказал он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве. Эммануэль Макрон скорее всего рассчитывал на более или менее конструктивные переговоры с рационально мыслящим и прагматичным лидером восточноевропейской страны, сказал он.

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