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Директор по коммуникациям МОК Адамс анонсировал возможный ответ WADA по Валиевой

Спорт
Директор по коммуникациям МОК Адамс анонсировал возможный ответ WADA по Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 12 февраля. WADA должно прокомментировать вопрос задержки обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения фигуристки. В ближайшее время коллегия арбитров будет решать вопрос. Об этом говорится на сайте CAS. Напомним, допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Проба была взята 25 декабря.

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WADA валиева проба
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