Директор по коммуникациям МОК Адамс анонсировал возможный ответ WADA по Валиевой

Пекин, 12 февраля. WADA должно прокомментировать вопрос задержки обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения фигуристки. В ближайшее время коллегия арбитров будет решать вопрос. Об этом говорится на сайте CAS. Напомним, допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Проба была взята 25 декабря.