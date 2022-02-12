Госсек Швеции Валленстен подтвердила нежелание страны вступать в НАТО

Стокгольм, 12 февраля. Швеция не хочет вступать в НАТО. На мнение страны не повлияла даже ситуация вокруг Украины.

Несмотря на свое нежелание присоединяться к блоку, Стокгольм все равно нацелен на сотрудничество с Альянсом. Об этом рассказала государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico.

«В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость. Наша политика безопасности определена. Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала ответ стран ЕС на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам Линде, ответ стран ЕС на тему гарантий безопасности был подготовлен в координации с Североатлантическим альянсом. Дипломат назвала ответ решительным.