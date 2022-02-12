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Экономист Гиринский рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году

Общество
Экономист Гиринский рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. В 2022 году пенсионеры получат ряд льгот, которые освободят их от уплаты некоторых госпошлин и платежей. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В интервью для агентства «Прайм» рассказал, что пожилым россиянам не придется выплачивать пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии. Кроме того, они будут освобождены от оплаты оформления свидетельства о наследовании недвижимости.

«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — отметил Гиринский.

Он добавил, что, помимо всего вышеперечисленного, пенсионерам не нужно будет платить налог на землю и имущество. При этом для них сохранят льготы на оплату услуг ЖКХ.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры могут разово получить компенсацию за инфляцию в предыдущие годы. Согласно подсчетам депутатов от КПРФ, за последние годы каждому из них недоплатили около 90 тысяч рублей.

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