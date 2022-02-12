Антонов указал на бездоказательность заявлений о «нападении» России на Украину во время ОИ

Вашингтон, 12 февраля. США пускают пыль в глаза, обвиняя Россию в «готовящемся нападении» на Украину во время Олимпийских игр в США или после них.

Заявления о «нападении» России на Украину не подкреплены доказательствами. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.

«Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — написал он.

Россия неоднократно отвергала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о возможном вторжении США на территорию Украины. США сами могут вторгнуться на территорию Украины после своей панической кампании о якобы российском «вторжении», заявил он.