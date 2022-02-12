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Полянский заявил о возможном вторжении США на территорию Украины

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 05:36
Политика
Полянский заявил о возможном вторжении США на территорию Украины
russiaun.ru

Москва, 12 февраля. США сами могут вторгнуться на территорию Украины после своей панической кампании о якобы российском «вторжении».

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о планах России якобы «вторгнуться» на территорию Украины. Его высказывание прокомментировал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Некоторые разумные люди надеялись, что раздуваемая США истерия пошла на убыль. Возможно, они это сглазили, поскольку паникеры явно получили второе дыхание. Наши войска по-прежнему находятся на нашей территории, и интересно, если США сами вторгнутся на Украину. Кому-то придется после такой панической кампании», — написал он.

Ранее Полянский заявил, что Россия использует все возможности для достижения договоренностей с Западом по гарантиям безопасности, поэтому вопрос о военно-техническом ответе пока является гипотетическим.

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