Комментатор Губерниев призвал ФФКР выступить в защиту фигуристки Валиевой

Москва, 12 февраля. Федерация фигурного катания на коньках России и тренеры должны открыто высказаться относительно допинг-скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой. Об этом заявил ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Российская спортсменка сдала положительный допинг-тест, из-за чего была отложена церемония награждения фигуристов. Валиева во время соревнований исполнила короткую и произвольную программу.

«И Федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо. Сначала Этери Георгиевна говорит, что слухи не комментирует. Слухи — окей, но сейчас положительная проба. Камиле Валиевой 15 лет, за нее должны говорить федерация и тренеры», — подчеркнул комментатор.

Он добавил, что не выступая за Валиеву, россияне выглядят неубедительны. Он надеется, что комментарии от тренеров и ФФКР все же последуют.

Ранее капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поддержал Камилу Валиеву. Он призвал ее работать, как бы не сложилась ситуация.