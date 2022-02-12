Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 06:48
06:43
Общество
Экономист Гиринский рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
06:25
Политика
Антонов указал на бездоказательность заявлений о «нападении» России на Украину во время ОИ
06:00
Общество
Врачи Петербурга пожаловались на задолженность города по коронавирусной доплате
06:00
Политика
Потеряют даже Латинскую Америку: союз России и Китая «станет началом конца» США
05:38
Общество
Сомнолог Царева предупредила об опасности сна на животе
05:36
Политика
Полянский заявил о возможном вторжении США на территорию Украины
05:16
Спорт
Комментатор Губерниев призвал ФФКР выступить в защиту фигуристки Валиевой
05:05
Общество
Сотрудники Дальзавода спасли и выпустили на волю дикого тюленя
04:54
Политика
Байден назвал новую дату «нападения» на Украину
04:34
Политика
Председатель ОБСЕ Рау напомнил о важности выполнения Минских соглашений
Все новости

Комментатор Губерниев призвал ФФКР выступить в защиту фигуристки Валиевой

Спорт
Комментатор Губерниев призвал ФФКР выступить в защиту фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 12 февраля. Федерация фигурного катания на коньках России и тренеры должны открыто высказаться относительно допинг-скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой. Об этом заявил ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Российская спортсменка сдала положительный допинг-тест, из-за чего была отложена церемония награждения фигуристов. Валиева во время соревнований исполнила короткую и произвольную программу.

«И Федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо. Сначала Этери Георгиевна говорит, что слухи не комментирует. Слухи — окей, но сейчас положительная проба. Камиле Валиевой 15 лет, за нее должны говорить федерация и тренеры», — подчеркнул комментатор.

Он добавил, что не выступая за Валиеву, россияне выглядят неубедительны. Он надеется, что комментарии от тренеров и ФФКР все же последуют.

Ранее капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поддержал Камилу Валиеву. Он призвал ее работать, как бы не сложилась ситуация.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Комментатор Губерниев призвал ФФКР выступить в защиту фигуристки Валиевой
допинг губерниев валиева
Комментировать