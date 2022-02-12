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Сотрудники Дальзавода спасли и выпустили на волю дикого тюленя

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 05:05
Общество
Сотрудники Дальзавода спасли и выпустили на волю дикого тюленя
vk.com  /  группа «Спасение тюленей»

Владивосток, 12 февраля. Сотрудники Дальзавода во Владивостоке спасли из плавучего дока дикого тюленя и выпустили его на волю у маяка «Токаревская кошка».

Работники Дальзавода во Владивостоке очень удивились, когда обнаружили в поставленном на откачку плавдоке тюленя. О своей находке они незамедлительно сообщили в центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Об этом рассказала глава центра Лора Белоиван на своей странице в Instagram.

Спасательную операцию договорились провести после того, как плавдок будет полностью осушен. Животное отловили и эвакуировали, но сам тюлень не слишком хотел покидать док.

«Тюлень оказался молодой упитанной особью и совершенно не был рад перспективам покинуть док, потому что всю жизнь местал работать на Дальзаводе (наверное). Но пришлось покориться, конечно. Против Полухина у тюленей нет приёмов. Тем более, против Полухина с брезентом» — шутит Лора Белоиван.

Отпустить дикого тюленя решили на маяке «Токаревская кошка», чтобы долго не возить настрадавшееся животное. Глава центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» поблагодарила сотрудников Дальзавода за проявленную ответственность по отношению к спасению дикого животного. Также она обратила внимание своих читателей на то, как меняется подход людей к спасению морских млекопитающих.

Ранее сахалинские экологи спасли заблудившегося в лесу тюленя. Животное никак не могло попасть в воду из-за нестабильного льда.

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