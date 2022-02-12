Байден назвал новую дату «нападения» на Украину

Вашингтон, 12 февраля. Россия собирается начать «вторжение» на Украину в среду 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Свою речь глава Белого дома произнес во время саммита с президентами западных государств. Об этом пишет американское издание Politico.

Ряд официальных представителей Вашингтона подтвердили заявление Байдена. Источник сообщает, что США предупредили своих союзников, что перед началом «нападения» Москва начнет кибернетические атаки и ракетные удары.

Однако страны Евросоюза скептически отнеслись к американским утверждениям. Представители ЕС отметили, что данные разведки предоставили иную информацию.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия не собирается вторгаться на украинскую территорию. Эту информацию подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.