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Председатель ОБСЕ Рау напомнил о важности выполнения Минских соглашений

Политика
Председатель ОБСЕ Рау напомнил о важности выполнения Минских соглашений
flickr.com  /  OSCE/Mariia Aleksevych

Киев, 12 февраля. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал к полной реализации минских договоренностей во время визита на Украину.

Рау обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, включая контактную группу по Донбассу. Об этом говорится в заявлении по итогам визита.

«Подтвердив поддержку председательства, министр Рау подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены», — сказано в заявлении.

Ранее бывший украинский премьер Юлия Тимошенко заявила о связи эскалации у границ страны с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Ссылаясь на опыт и слова политологов, Тимошенко назвала маловероятной полномасштабную войну против Украины на сегодняшний день.

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