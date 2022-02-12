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Валиева покинула тренировку в Пекине с закрытым лицом

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 04:31
Спорт
Валиева покинула тренировку в Пекине с закрытым лицом
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 12 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, которая оказалась в центре допингового скандала, покинула тренировку перед короткой программой одиночного катания, закрывая лицо кофтой.

Один из британских корреспондентов выкрикнул вопрос спортсменке, принимала ли она допинг. Валиева промолчала, закрыв кофтой лицо.

«Ты чистая? Ты принимала допинг?» — крикнул журналист 15-летней спортсменке.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой. В ближайшее время коллегия арбитров будет решать вопрос. Об этом говорится на сайте CAS.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Проба была взята 25 декабря. ОКР заявил, что до этого тестирования результаты спортсменки всегда были отрицательными.

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